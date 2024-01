Kaufering

12:00 Uhr

Unternehmer aus Kaufering kritisieren die Stigmatisierung rund um Cannabis

Plus Zwei Männer aus Kaufering wollten mit einem Hanfshop aus der Corona-Krise finden, doch nach einem kurzen Aufschwung wurde das Gegenteil wahr. Sie kritisieren den widersprüchlichen Umgang mit Cannabisprodukten.

Von Vanessa Polednia

Tobias Falk fällt im beschaulichen Kaufering auf, sein Gesicht und seine Handknöchel sind tätowiert, dazu er trägt ausnahmsweise einen blauen Anzug - "ich habe später noch einen Termin bei der Bank", erklärt der Tätowierer und Inhaber von Royal Ink am Fuggerplatz. Falk hat das 450 Quadratmeter große Tattoostudio 2019 eröffnet und wurde direkt von den Einschränkungen der Corona-Pandemie wie die gesamte Tattoo-Branche schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Jungunternehmer wollte sich gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sascha Heuft mit einem Laden für legale Cannabisprodukte ein zweites Standbein aufbauen, um aus der Krise zu finden.

"Die bayerische Drogenpolitik ist scheinheilig"

Beide Männer beziehen aus gesundheitlichen Gründen medizinisches Cannabis auf Rezept, schildern sie. Und kennen aus eigener Erfahrung, die Vorurteile und Vorverurteilungen, die mit dem Konsum einhergehen. Seit der Gesetzesänderung im März 2017 dürfen ausschließlich Apotheken medizinisches Cannabis abgeben und bereitstellen. Anders würde es nach einer Cannabis-Legalisierung aussehen. Der Tätowierer kann weder die bisherige Drogenpolitik verstehen, noch ist er mit dem Weg den Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Ampelregierung eingeschlagen haben, gänzlich zufrieden. So finden Falk und Heuft die besonders strengen Kontrollen der Polizei im Bundesland des Oktoberfestes und der Brauereien scheinheilig. Das neue Cannabisgesetz zur Legalisierung des Konsums unter bestimmten Bedingungen tritt voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Kraft. Lauterbachs Idee der Social Clubs halten Falk und Heuft jedoch ebenfalls für wenig zielführend. Im Ausland, zum Beispiel in Spanien, organisieren sich bereits Menschen in solchen Vereinen, um für den Eigenbedarf Cannabis anzubauen. Die Reform soll jedoch keine gewinnorientierten Geschäfte ermöglichen. Falk, ganz Unternehmer, sieht darin eine vergeudete Chance auf hohe Steuereinnahmen. Raus aus dem "Räucherstäbchen"-Image, hin zum lukrativen Lifestyle-Produkt. Als Vorbild sieht er die USA, Marktteilnehmende seien dort milliardenschwer.

