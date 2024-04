Verursacherin flüchtet: Junger Radfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein 15-jähriger Radfahrer wird bei einem Unfall in Kaufering verletzt, die Verursacherin flüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In Kaufering ist es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin die Raiffeisenstraße in südlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Bayernstraße übersah sie einen auf dem Fahrradstreifen kreuzenden 15-jährigen Radfahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision zwischen dem grauen Pkw der Frau und dem Radfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Radfahrer auf die Bayernstraße geschleudert, wodurch er sich laut Polizei leichte bis mittelschwere Verletzungen zuzog. Die Verursacherin hat sich vom Unfallort entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen und Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg (Telefon 08191/9320) zu melden. (AZ)

