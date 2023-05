Kaufering

12:00 Uhr

In Kaufering gibt es jetzt vietnamesische Heimatküche

Inhaber Dang Ngoc Quynh, hier mit seiner Frau Manh und Sohn Vi Thi Phuong, bietet in Kaufering asiatische Spezialitäten an.

Plus Asiatische Spezialitäten wie Sommerrollen und Sushi bietet der Inhaber an. Er wagt damit den Schritt in die Selbstständigkeit und verbindet seine Wurzeln mit seiner Wahlheimat.

Ein lauer Donnerstagabend, einige Außentische vor dem neuen vietnamesischen Lokal in der Thomas-Morus-Straße in Kaufering sind besetzt. Kellner servieren bunte Sushi-Rollen und Kaltgetränke. Drinnen ist bei diesen warmen Frühlingstemperaturen wenig los, ab und zu holen Menschen eine Bestellung ab. Ein guter Zeitpunkt also, um sich mit dem Inhaber des Lokals zu unterhalten. Einige Einrichtungsgegenstände wie die farbenfrohen Bilder vom Vorbesitzer der Trattoria La Piccola Cena finden sich auch im neuen Lokal wider, doch die Gerichte und ihre Zutaten sind ganz andere.

Das vietnamesische Lokal "HomeKitchen" befindet sich in der Thomas-Morus-Straße in Kaufering. Foto: Thorsten Jordan

"HomeKitchen", also Heimatküche, ist ein passender Name für das Restaurant. Dang Ngoc Quynh stammt aus dem Norden Vietnams und lebt seit 2014 in Deutschland. Der 41-Jährige hat sich nach vielen Gastro-Stationen im Raum München den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Quynh ist Vater eines Teenagers und eines einjährigen Babys, lebt in Kaufering und wollte für die Familie nicht mehr pendeln, zuletzt nach Weilheim. Das Lokal in Wohnortnähe ist somit ideal für seinen aktuellen Lebensabschnitt, schildert er.

