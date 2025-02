Auf Tour mit der Naturschutzjugend an der Lechstaustufe 18 in Kaufering

Von der Amsel bis zum Zwergtaucher, von Zaunkönig bis Höckerschwan: Unglaubliche 39 Vogelarten in weniger als drei Stunden hat die NAJU-Jugendgruppe im LBV Landsberg bei einer Vogelexkursion bei der Lechstaustufe 18 nördlich von Kaufering beobachten beziehungsweise hören können. Fünf interessierte, engagierte Jugendliche hatten sich für die Vogelbeobachtung gemeinsam mit Emil Schmid-Egger auf den Weg gemacht.

Naturbegeistert sei er eigentlich schon immer, erzählt der 17-jährige Münchner Schmid-Egger. In die Vogelbeobachtung sei er vor fünf Jahren, mit Beginn der Pandemie, intensiv eingestiegen. Mittlerweile, das wurde bei der Exkursion deutlich, erkennt er Vogelarten nicht nur an Größe und Aussehen, an Gefieder und Farbe. Emil kann auch Rufe und Gesänge mühelos zuordnen. Derzeit macht der Jugendliche Bundesfreiwilligendienst an der Geschäftsstelle des LBV-Bezirks Oberbayern und kann entsprechend, dort für Exkursionen wie die am Kauferinger Stausee auch angefragt werden.

Der Pfeifente scheint es im Stausee zu gefallen. Foto: Emil Schmid-Egger

Lachmöwen erwarten die Teilnehmenden der Exkursion am Kauferinger Staudamm

Dort entdeckte die Gruppe bereits wenige Meter vom Treffpunkt am Parkplatz westlich der Staumauer entfernt, mitten auf dem See, eine große Gruppe Lachmöwen sowie Reiher- und Tafelente. Am Betonufer suchte eine Gebirgsstelze nach Futter. Auf dem Weg über die Staumauer-Brücke zur Ostseite des Wehrs, wo es eine Futterstelle für Singvögel gibt, forderte Schmid-Egger geschärftes Gehör von den an der Führung Teilnehmenden. Der nach seinem Gesang als Wasseramsel identifizierte Vogel war nämlich nicht zu sehen. Besonderheit der Wasseramsel: „Sie ist der einzige Singvogel, der gut tauchen kann“, weiß Schmid-Egger, „und angeblich kann sie aufgrund ihres starken Knochenbaus auf dem Gewässergrund entlangspazieren.“ Er selbst habe das aber noch nicht gesehen.

An der Futterstelle wurde es dann richtig bunt. Hier tummelten sich viele Meisen und Finken. Schmid-Egger erkannte darunter auch seltenere Unterarten wie Weiden- und Schwanzmeisen, dazu Buch-, Berg- und Grünfinken. Auch ein Gimpel, ebenfalls aus der großen Familie der Finken, schaute vorbei und der eigentlich sehr scheue und kaum sichtbare Kernbeißer mit seinem eindrucksvollen Schnabel. Feldsperlinge, Kleiber, selbst ein Rotkehlchen verköstigte sich. Zu hören, jedoch nicht zu sehen waren Grün- und Grauspecht. Der eine ist laut Vogelkundler an seinem „Gelächter“, der andere an seinem melancholischen Gesang erkennbar. Über Eichelhäher – zwei davon waren in der Nähe der Futterstelle – erfuhren die Jugendlichen, dass diese Rabenvögel ziemlich gescheit sind. Beispielsweise ahmen sie Rufe anderer Vögel oder auch Geräusche nach.

Ein Erlenzeisig-Männchen wurde an der Kauferinger Staustufe ebenfalls fotografiert. Foto: Emil Schmid-Egger

Von der Futterstelle ging es zurück zum Stausee. Sind überwinternde Wasservögel da? Nicht wenige, stellte die Gruppe schnell fest. Emil Schmid-Egger bestimmte unter anderem Mittelmeermöwe, Rostgans, Pfeif- und Schnatterente, Haubentaucher und den wegen seines Appetits auf Fisch bei Fischern nicht allzu beliebten Kormoran.

Werden auf diese Veranstaltung weitere ähnliche Führungen folgen? Am Ende der Exkursion wurde kurz andiskutiert, ob ein Kurs für Vogelfotografie mal interessant wäre oder auch Vögel während ihrer Brutzeit aus der Ferne zu beobachten.