Kaufering

06:03 Uhr

Volles Haus beim Jugendgottesdienst „Eins“ in Kaufering

Beim „Eins“-Gottesdienst in der Kauferinger Pauluskirche waren am Freitagabend alle Plätze belegt.

Plus Unlängst fand der halbjährliche ökumenische „Eins“-Gottesdienst wieder statt. Diesmal ging es in der Kauferinger Pauluskirche um Glauben und Zweifel.

Von Christina Böltl

In der Kauferinger Pauluskirche sind an diesem Abend alle Plätze belegt. Einige Besucher stehen hinter den letzten Bänken, ein Paar hat sich auf der Treppe niedergelassen. Es sind vor allem junge Leute, die sich zum Gottesdienst versammelt haben. Heutzutage eine volle Kirche? Junge Leute in einem Gottesdienst? „Ich fress’ einen Besen. Das findest du never ever. So was gibt es heute nicht mehr“, kommentiert Diakon Alfred Mayer in seiner Predigt. Doch beim ökumenischen Jugendgottesdienst „Eins“ ist so etwas normal.

Zweimal im Jahr findet das Format seit 2017 an wechselnden Orten statt. Der überkonfessionelle Jugendkreis, der die Gottesdienste organisiert, besteht aus Beteiligten der evangelischen Pauluskirche Kaufering, der evangelischen Gemeinde Ammersee-West, der Jugend mit einer Mission Hurlach, der evangelischen Christuskirche Landsberg und der evangelischen Freikirche Vineyard. Auch katholische Christen aus verschiedenen Pfarreien machen mit. „Glaube ist etwas Verbindendes, deshalb heißt der Gottesdienst auch ‚Eins‘“, erklärt Matthias Schappert vom Organisationsteam. Gerne hätte er im Sinne der Ökumene auch noch mehr katholische Gemeinden dabei.

