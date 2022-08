Waldbrand in Kaufering: Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Kaufering brennt ein Baumstamm im Wald. Zur Brandursache gibt es einen Verdacht.

Die anhaltend trockene Witterung sorgt dafür, dass die Waldbrandgefahr auch im Landkreis Landsberg steigt. Das zeigt jetzt ein Fall aus Kaufering.

Denn am Mittwochmittag musste die Feuerwehr ausrücken, weil in der südlichen Verlängerung der Landrat-Müller-Hahl-Straße unterhalb einer Kapelle ein brennender Baumstamm im Wald gemeldet wurde. Der Brand an dem Baumstamm im dichten Unterholz konnte schnell gelöscht werden.

Bislang wird als Brandursache von einer weggeworfenen Zigarettenkippe ausgegangen. Dazu dauern die Ermittlungen noch an, teilt die Polizei mit. Aufgrund des schnellen Erkennens und Löschens, kam es nicht zu einem größeren Waldbrand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch