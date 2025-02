Warum ein unaufgeräumter Wald besser ist

Ein erstaunlich warmer Samstag im Januar im Westerholz, einem rund 600 Hektar großen Waldgebiet nördlich zwischen Kaufering, Scheuring und Weil. Vor zwei Monaten hatte Paul Zahn im Marktgemeinderat gesprochen und sich für fünf weitere Jahre als Kauferings Jagdberater wählen lassen. Seiner Einladung, bei einem Waldgang die Früchte seiner Arbeit zu begutachten, waren nun Bürgermeister Thomas Salzberger und weitere Ratsmitglieder gefolgt.

Zahns motivierte Jagdhunde Luggi und Ira gaben den Takt vor; mit ihnen ging es über Waldwege, Überreste einer römischen Straße und Brombeergestrüpp. Beim Erzählen schöpfte Zahn aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Forstwirtschaft.

Paul Zahn mit Münsterländer Luggi und Dachsbracke Ira beim Waldbegang im Westerholz. Foto: Christian Rudnik

Der studierte Forstwirt war unter anderem bis 2017 für das Bibermanagement im Landratsamt zuständig und ist ehrenamtlicher Jagdberater der Regierung von Oberbayern. Seit 25 Jahren kümmert sich der Scheuringer auch darum, dass sich der Wildverbiss in Kaufering in Grenzen hält. Denn die Grundbesitzer hatten sich Anfang 2000 dazu entschlossen, die Jagd Kaufering-Nord nicht mehr zu verpachten. Hintergrund war der starke Wildverbiss. Die Waldbesitzer erhofften sich, dass das Rehwild so bejagt wird, dass sich wichtige Baumarten ohne Schutz natürlich vermehren können. Denn wo zu viel hungriges Wild die Knospen abfrisst, hat der Baumnachwuchs weniger Chancen. Das damalige Ziel: Weniger Wildschäden und ein sich natürlich verjüngender Wald. Laut dem beauftragten Jäger hat sich die Eigenbewirtschaftung der Gemeinschaftsjagdreviere Kaufering-Nord und -Süd bewährt.

Davon können sich auch die Ratsmitglieder im Wald ein Bild machen. Die „krautige Entwicklung“ des Waldbodens sei ein gutes Zeichen. „In Zukunft wird es immer wichtiger, dass der Boden feucht und damit lebendig bleibt“, erklärte Zahn unter anderem im Hinblick auf die Bedrohung von Waldbränden. Monokulturen seien nicht nur anfälliger für Pilze, zu viele Fichten auf einer Fläche sorgten für einen niedrigen pH-Wert im Boden. „Das Bodensubstrat gesund zu halten, ist eine wichtige Aufgabe.“

Im Westerholz gibt es alten Fichtenbestand zu sehen, der sich langsam auflöst und von verjüngenden Strukturen durchsetzt ist – „und das aus eigenem Potenzial“, gibt der Forstwirt zu verstehen. Anstatt nur Fichte oder Tannen zu kultivieren, gelte es heutzutage, einen klimastabilen Wald zu gestalten. Das sind Mischwälder, die auch in 80 bis 100 Jahren mit dem sich wandelnden Klima klarkommen und überleben werden. In solchen Wäldern stehen Bäume, die nicht absterben, wie die Nadel-Monokulturen in den vergangenen Jahren. Auch nicht in sehr trockenen und heißen Jahren.

Kaufering setzt zusehends auf Laubbäume im Waldbestand

Rund 200 Waldbesitzer mit unterschiedlichen Meinungen und Wissensständen gilt es zusammenzubringen. 80 Hektar Wald gehören allein dem Markt Kaufering – „und es wird eher mehr als weniger“, erwähnte Bürgermeister Salzberger beim Waldbegang. Das Verhältnis von Laub- zu Nadelholz lag laut einer vom Markt beauftragten Studie im Jahr 2022 bei 72:28 Prozent. Im Gutachten von 2020 habe es noch 50:50 Prozent betragen.

Früher war der Wald die Sparkasse des Landwirts, berichtet Zahn: Wenn Hochzeiten oder andere große Anschaffungen anstanden, ging der Bauer in den Wald, um sein Holz zu Geld zu machen. Auch unter den Ratsmitgliedern befinden sich Waldbesitzer. Dritter Bürgermeister Andreas Keller pflanzt Douglasien, Meinrad Mayrock bewirtschaftet eine geerbte Waldfläche. Ratsmitglied und Landwirt, Johann Drexl, erinnert sich noch daran, wie es im Westerholz vor knapp 30 Jahren ausgesehen hat. Damals blieb kaum ein Ast liegen, der Wald sollte „aufgeräumt“ aussehen. Heute sind die Vorteile von Totholz als ideales Nist-, Nahrungs- oder Überwinterungshabitat bekannt. Und wo damals nur eine Wiese war, stehen jetzt meterhohe Bäume, die Drexl in einer Erstaufforstung gepflanzt hat. Von den damals gepflanzten Eschen sei hingegen kaum noch was übrig.

Das Problem: „Die Eschen stammten alle von einem Mutterbaum ab. Die Epigenetik spielt eine große Rolle“, betont Zahn. Er sagt: Bäume, die auf natürliche Weise durch Samenflug entstehen, seien im Durchschnitt resistenter, etwa gegen das Eschentriebsterben, als die Exemplare aus Baumschulen. Und dafür müsse eben der Wildbestand an das natürliche Nahrungshabitat angepasst werden, sprich: geschossen werden. Zäune und Schutzvorrichtungen sind daher im Westerholz kaum nötig.