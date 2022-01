Kaufering

Warum werden am Bahnhof in Kaufering Bäume gefällt?

Mit schwerem Gerät waren Baumpfleger an der Bahnhofstraße in Kaufering im Einsatz.

Plus An der Bahnhofstraße in Kaufering sollen weitere Mikrowohnungen entstehen. Eine Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Dennoch müssen Eschen und Eichen weichen.

Von Thomas Wunder

Vor drei Jahren hat das Landsberger Unternehmen Inventus.blue an der Bahnhofstraße in Kaufering 60 Mikrowohnungen mit einer Größe zwischen 22 und 27 Quadratmetern errichtet. Jetzt plant Geschäftsführer Peter Kerler 35 bis 38 weitere Wohneinheiten in unmittelbarer Nachbarschaft. Eine Baugenehmigung der Gemeinde hat er dafür noch nicht. Und deswegen haben sich einige Anwohner gefragt, warum jetzt schon Bäume auf der Fläche gefällt wurden. Unsere Redaktion hat deswegen nachgehakt.

