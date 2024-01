Kaufering

Was die Sternsinger auf ihrer Tour durch Kaufering erleben

Wie in vielen anderen Orten im Landkreis Landsberg waren in Kaufering in den vergangenen Tagen die Sternsinger unterwegs.

Plus Vielerorts sind Anfang Januar die Sternsinger unterwegs. Was Kinder und Betreuerinnen dazu bewegt, an dieser Tradition festzuhalten und sie weiterzutragen.

Von Christina Wanner

Es ist 8.45 Uhr und im Thomas-Morus-Haus herrscht Aufregung: Die Sternsinger, eingekleidet in liebevoll genähten Kostümen, sind in Aufbruchsstimmung. Pfarrreferentin Agnes Mathy bereitet die Kinder auf den Tag vor. Unterstützt wird sie bei der Organisation von Andrea Herzig, der dies nicht nur als Mutter von Söhnen, die als Sternsinger aktiv sind, eine Herzensangelegenheit ist. Es ist ein jährliches Prozedere, das dennoch viel Vorbereitung und Planung erfordert.

Das Werben um die Kinder beginnt bereits im Sommer. Dieses Jahr finden sich, je nach Tag, etwa 25 bis 30 Kinder, die sich begleitet von acht Betreuern auf den Weg machen, um Gottes Segen zu verteilen. Alle davon ehrenamtliche Mitarbeiter. So beispielsweise auch Andreas Giampà, der sich mit einer Kleingruppe von vier Kindern auf den Weg macht. Auf die Frage nach seinen Beweggründen verweist er auf seine beiden Töchter, die er unterstützen will, bevor er schmunzelnd hinzufügt, dass auch er zu seiner Zeit bereits als Sternsinger aktiv war.

