Kaufering

vor 33 Min.

Weg nach Bethlehem: Marionettentheater "Am Schnürl" spielt wieder

Plus Das Kauferinger Marionettentheater "Am Schnürl" führt nach mehreren Jahren Pause wieder ein Stück auf. So war die Premiere der Weihnachtsgeschichte auf bayerisch.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Der Weg nach Bethlehem durch tief verschneiten Winterwald, bei grimmiger Kälte, Übernachtung in einem Stall, weil weit und breit nichts anderes zu finden war: Ja, so könnte es gewesen sein vor mehr als 2000 Jahren - wenn sich die Geschichte um Josef, Maria und das Jesuskind in der Alpenregion, vor unserer Haustür zugetragen hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen