Weilheimer Stadtpfarrer übernimmt die Leitung der Pfarrgemeinschaft Kaufering

Der bisherige „Chef“ der Pfarreiengemeinschaft Kaufering, Helmut Friedl, geht zum 1. September 2025 in den Ruhestand, wodurch die Position vakant wird. Sein Nachfolger ist bereits bekannt und wechselt von Weilheim nach Kaufering.

Helmut Friedl verlässt nach neun Jahren die PF Kaufering, zu der die Pfarreien Mariä Himmelfahrt und Sankt Johann Baptist Kaufering, Mariä Himmelfahrt Epfenhausen und Sankt Benedikt Untermühlhausen gehören. Der gebürtige Weilheimer gilt als Spätberufener. Nach dem Abitur 1978 studierte Friedl an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Lehramt auf Wirtschafts- und Rechtslehre sowie Erdkunde. Nach dem zweiten Staatsexamen wechselte er ins Priesterseminar. Im Sommer 1991 wurde er in Augsburg zum Priester geweiht, war ein Jahr lang in Dillingen Kaplan, ehe er an den Starnberger See wechselte. 2016 dann der Wechsel nach 25 Jahren von Feldafing nach Kaufering. „Ich hätte gerne noch ein paar Jahre gemacht, weil es mir gut in Kaufering gefällt. Die Menschen sind nett und aufgeschlossen“, sagt Friedl. Doch nun müsse er aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Der gebürtige Weilheimer zieht zum Herbst 2025 in eine Wohnung in seiner Heimatstadt.

Neuer Pfarrer wechselt von Weilheim nach Kaufering

Ab September 2025 wird dann Weilheims Stadtpfarrer Engelbert Birkle die Leitung der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaufering übernehmen. Der 61-jährige Seelsorger erklärt, dass die Entscheidung nach elf Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Weilheim eine logische Konsequenz seines Wunsches nach neuen Herausforderungen sei: „Mit 60 Jahren habe ich nachgedacht, wie es für mich weitergeht. Als Pfarrer bin ich in der Regel bis zum 70. Lebensjahr aktiv, aber ich wollte prüfen, ob es sinnvoller ist, nun einen Wechsel vorzunehmen oder bis zum Ruhestand hierzubleiben.“ Nach reiflicher Überlegung entschloss sich Birkle, einen neuen Schritt zu wagen: „In den vergangenen Jahren konnte ich in Weilheim vieles erreichen, wofür ich dankbar bin. Dennoch sehe ich, dass frische Impulse für die Pfarreiengemeinschaft notwendig sind, und ein Wechsel bietet dafür neue Perspektiven.“

Engelbert Birkle wechselt von Weilheim nach Kaufering und übernimmt die Stelle von Pfarrer Helmut Friedl. Foto: Birkle

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Hiltenfingen bei Schwabmünchen, wurde Engelbert Birkle ebenfalls 1991 zum Priester geweiht. Nach Stationen in Peißenberg, Neusäß und Weilheim wird Kaufering nun seine vierte Pfarrgemeinde sein. Mit rund 5000 Katholiken ist Kaufering etwa halb so groß wie Weilheim.

Kirche in Kaufering durchlebt viele Veränderungen

Damit gehen die Veränderungen in den Kauferinger Kirchengemeinden weiter. Nach 27 Jahren hörte Pfarrer Jürgen Nitz von der evangelischen Paulusgemeinde Kaufering im Sommer 2024 auf. Ende September starb Hermann Wohlgschaft, der die PG Kaufering auch noch im Ruhestand unterstützt hat. Und auch räumlich befindet sich die Kirche im Veränderungsprozess: Noch im Januar 2024 feierten Friedl und Wohlgschaft mit vielen Gläubigen den vorerst letzten großen, musikalisch festlich umrahmten Gottesdienst in der Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Wie berichtet, musste das erst etwas mehr als 60 Jahre alte Gotteshaus aus statischen Gründen geschlossen werden. Seine Zukunft ist noch ungewiss.