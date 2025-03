Wenn jede Minute zählt

Seit kurzem ist ein automatischer externer Defibrillator (AED) am Fahrradschuppen der Montessorischule Kaufering zu finden. Nicht nur die Schulgemeinschaft oder Besucher der Schule können diesen nutzen, sondern auch externe Vereine und Gruppen, die in der Sporthalle trainieren. Das Gerät ist für die Erste Hilfe im Notfall bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen gedacht und so konzipiert, dass auch Laien ihn problemlos anwenden können.

Die Anschaffung dieses AED ist nur dank der großzügigen Spende einer Familie der Montessorischule Kaufering möglich gewesen. Besonders freut dies auch die Schulsanitäterinnen und -sanitäter der Montessorischule, die eine Einweisung zu diesem Gerät im Rahmen eines Trainings erhalten haben.

