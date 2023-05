Wenn Köche wie Rockstars gefeiert werden

Von Dagmar Kübler - 12:15 Uhr Artikel anhören Shape

Der Menüabend „Fischer & Friends“ im Gasthof „Zur Brücke“ in Kaufering knüpft an die Erfolge früherer Veranstaltungen an. Wie die Köche und Gäste den Abend erleben.

Was es bedeutet, wenn sechs Menügänge von sechs Köchinnen und Köchen samt ihrer Mannschaft zubereitet werden, zeigt ein Blick in die Küche des Gasthofs "Zur Brücke" in Kaufering: Bis zu 20 Personen sind zugange – jede von ihnen beschäftigt mit vorbereiten, zubereiten, anrichten und dekorieren. Alle stehen unter Strom, die eingespielte Routine in den Teams sorgen für rasche Abläufe ohne Hektik. Gastgeber Christian Fischer hat alles im Blick, koordiniert, weist das Servicepersonal an – sieben Leute sind im Einsatz und laufen unzählige Male treppauf, treppab.

An zwei Abenden durfte im Gasthof so ausgiebig und auf höchstem kulinarischem Niveau geschlemmt werden. Die Plätze waren schnell ausgebucht, rund 125 Personen fanden in Gaststube und Saal im Obergeschoss pro Abend Platz, eine sportliche Belegung, wie Wirt Christian Fischer betonte.

