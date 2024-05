Kaufering

Werner Mitsching zeigte Einsatz vom Fußballfeld bis zur Straßenkreuzung

Plus Die Fußballliebe trieb ihn an, doch sein Herz schlug auch für die Sicherheit der Kleinsten. Werner Mitsching widmete sich über vier Jahrzehnte dem Ehrenamt und wird dafür nun geehrt.

Von Dagmar Kübler

Für Werner Mitsching hatte die Jugend immer einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Er gab ihr, was er geben konnte – seine Leidenschaft für Fußball als Trainer und Jugendleiter beim VfL-Kaufering und seinen Schutz als Schulweghelfer auf Kauferings vielbefahrenen Straßen. Auf diese Art sind über 40 Jahre ehrenamtliches Engagement zusammengekommen, für diese der 76-Jährige nun als Stiller Held ausgezeichnet wurde.

Mitsching plante und organisierte Spiele und Hallenturniere für Kaufering

Ab 1982 trainierte er die Jugend im VfL Kaufering, zuerst die E-, dann die D- und später die C-Jugend. Der in Penzberg geborene Mitsching hat dort als Kind selbst Fußball gespielt, musste aber verletzungsbedingt den Sport früh an den Nagel hängen. Geblieben ist jedoch die Leidenschaft für das runde Leder, die er wohl auch an seinen Sohn vererbte. Als dieser in der E-Jugend beim VfL Kaufering anfing, wurde Mitsching angesprochen, ob er nicht als Trainer einsteigen wolle. Das tat er, durchlief zuerst mit seinem Sohn alle Jugendgruppen, blieb dann aber auch dabei, als dieser in der A-Jugend – ebenfalls durch eine Verletzung – aufhören musste.

