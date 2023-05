Wie das Leben mit Dialyse aussieht: ein Besuch im Zentrum in Kaufering

Plus Seit 30 Jahren besuchen Menschen mit Nierenversagen das Dialysezentrum in Kaufering. Ein Patient schildert, wie die Blutwäsche seinen Alltag verändert hat.

Drei Tage die Woche für Stunden an ein Gerät angeschlossen werden, um nicht an den Folgen eines Nierenversagens zu sterben. Das klingt nach einer deprimierenden Vorstellung. Die Diagnose Niereninsuffizienz ist unbestreitbar ein Schicksalsschlag. Dass das Dialyseverfahren ein Leben über Jahrzehnte verlängern kann, sollte man jedoch nicht unterschlagen. Diesen Umstand feiert auch die internistische Praxis Nephrocare Kaufering mit ihrem 30-jährigen Bestehen.

Das Dialysezentrum in Bahnhofsnähe wirkt von außen unscheinbar, doch für die Menschen, die es mehrfach wöchentlich besuchen, ist es überlebenswichtig und fast schon ein zweites Zuhause mit vielen bekannten Gesichtern. Die Patientinnen und Patienten sind meist betagt, haben Diabetes – und vor allem leisten ihre Nieren nicht mehr ihre überlebenswichtige Arbeit. Knapp 30 Plätze, ausgestattet mit Dialysetechnik, einem Bett und Fernsehern, befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Dialysefachkräfte überwachen das Prozedere. Fast alle Betten sind an diesem Dienstagvormittag belegt.