Wieder ist ein Exhibitionist in Kaufering unterwegs

Erneut hat ein Exhibitionist eine Frau in Kaufering belästigt. Was die Polizei über den Unbekannten weiß.

Erneut hat in Kaufering ein Exhibitionist eine Frau belästigt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstag gegen 18.25 Uhr auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße gesehen, wie er an seinem Glied manipulierte.

Die männliche Person wird laut Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, trug einen mittelblauen Kapuzenpulli, eine schwarze Wollmütze sowie eine weiße FFP2-Maske. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/932-0. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere ähnlich gelagerte Fälle in Kaufering. (AZ)

