Wird der Kauferinger Ortsbus eingestellt?

Plus Referentenberichte und der Ortsbus stehen auf der Tagesordnung der Kauferinger Marktgemeinderatssitzung. Warum Markus Wasserle die Einstellung des Busbetriebs fordert.

Die Referentenberichte von Markus Wasserle (Wirtschaft) und Tobias Kirchberger (Jugend) bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Kaufering fielen recht unterschiedlich aus. Kirchberger berichtete von Angeboten für die Jugend, die langsam wieder hochgefahren werden und noch nicht sehr gut bei der Kauferinger Jugend angekommen seien. Zudem habe es bei einer Veranstaltung Terminüberschneidungen gegeben. Positiv sei, dass der Jugendbeirat dank viel Werbung, sich an der Wahl zu beteiligen, jetzt wieder voll besetzt werden konnte.