Wo ist Laila? Paar aus Kaufering sucht verzweifelt nach Hund

Ein Ehepaar aus Kaufering möchte einem rumänischen Straßenhund ein sicheres Zuhause bieten, doch das verängstigte Tier flieht kurz nach seiner Ankunft.

Es fing bereits mit einem Schicksalsschlag an. Christine und Otmar Hofmann aus Kaufering mussten erst im Juli ihren geliebten Collie nach einer Beißattacke durch einen anderen Hund einschläfern lassen. Die Sehnsucht nach einem Haustier war groß und so kamen die Hofmanns relativ schnell in Kontakt mit der Tierschutzorganisation Freundeskreis Notfellchen e. V., die Straßenhunde aus Rumänien vermittelt. Damit war der Entschluss gefasst, einen Pflegehund aufzunehmen.

Die Wahl fiel auf die schwarze Mischlingshündin Laila. Anfang August war es so weit: Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Tierschutzvereins brachten Laila in ihr neues Zuhause in der Grimmstraße. Doch die Freude war nicht von langer Dauer: "Kaum waren die Damen weg, ist uns der Hund entlaufen," schildert Christine Hofmann unserer Redaktion. Ihr Anruf ist ein weiterer Versuch ihre Hündin nach vielen Tagen Bangen und Suchen endlich zu finden.

Das Ehepaar aus Kaufering hat 100 Flyer in der Umgebung verteilt

Was war genau passiert? Lailas neue Hundebesitzer hatten sich mit ihr im Garten aufgehalten. "Sie hat noch gefressen, aber als wir abends ins Haus gehen wollten, hat sie sich nicht anleinen lassen und ist unter dem Maschendrahtzaun durchgeschlüpft", berichtet die Kauferingerin, die keine Chance mehr hatte, das Tier einzufangen.

100 Flyer haben sie seitdem ausgedruckt und in der Umgebung verteilt und viele Hinweise erhalten. Seit dem 4. August ist Laila weg und bis auf die jüngste Zeit habe es zahlreiche Hinweise zu ihrem Verbleiben gegeben. "Sie wurde zuletzt in Graben gesichtet und ist scheinbar wegen der großen Hitze nur nachts unterwegs."

Hündin Laila sei gegenüber Fremden sehr ängstlich. Das Paar bittet darum, Fangversuche zu unterlassen und stattdessen, falls möglich, bei Sichtung ein Foto und den Standort per Whatsapp an die Mobilnummer 0172/8567014 oder 0177/3640558 zu schicken oder anzurufen.

Mit diesem Flyer suchen Otmar und Christine Hofmann aus Kaufering ihren Tierschutz-Hund seit über zwei Wochen. Foto: Thorsten Jordan

Leila trägt ein rotes Geschirr, ist gechipt und geimpft – "leider hat sie keinen GPS-Tracker", bedauert Christine Hofmann. Die Tierschutzorganisation Notfellchen e.V. ist in Absprache mit den Hofmanns ebenfalls auf der Suche nach dem Hund. "Ein enormer Aufwand", findet die Hundebesitzerin, die die Suche noch nicht aufgeben möchte.