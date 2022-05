Zum Kirchenjubiläum kommt der Bischof nach Kaufering

Plus Vor 60 Jahren wird die Kauferinger Pfarrkirche Maria Himmelfahrt geweiht. Ein guter Grund für Bischof Dr. Bertram Meier, in seine Heimatgemeinde zu kommen. Bei aller Freude gibt es auch einen Wermutstropfen.

Wenn der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier in seine Heimatgemeinde Kaufering kommt, dann ist das nicht einfach ein hoher geistlicher Besuch und die Feier eines von Orgel (Felix Mathy), Chor (Claudia Dahme) und Solistin (Regina Pfeiffer) festlich musikalisch umrahmten Pontifikalamts. Vielmehr ist das wie ein riesiges Treffen von Verwandten und Freunden, dann wird geplaudert und in Erinnerungen geschwelgt. Beim Bischofsbesuch zum 60. Weihejubiläum der Kauferinger Pfarrkirche Maria Himmelfahrt war das nicht anders. Für den Bischof gab es aber auch eine schlechte Nachricht.