Zwei Fahrzeuge stoßen in einem Kreisverkehr in Kaufering zusammen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Kauferinger Sportzentrum übersieht eine 88-Jährige ein anderes Auto. Die Polizei vermeldet einen Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Kaufering gekommen. Laut Polizei fuhr eine 88-Jährige gegen 19.15 Uhr mit ihrem Auto von Altkaufering kommen in den Kreisverkehr auf Höhe des Sportzentrums ein. Dabei übersah sie jedoch einen anderen Pkw und es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7800 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch