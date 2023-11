Kaufering

18:00 Uhr

Zwei Frauen predigen ehrenamtlich in der Kauferinger Pauluskirche

Corinna Kuschel und Kerstin Schuler wurden von Dekan Jörg Hammerbacher in der Pauluskirche in Kaufering ins Prädikantenamt eingesetzt.

Plus Corinna Kuschel und Kerstin Schuler übernehmen Prädikantenamt. Der Lebensweg dorthin ist bei den beiden Frauen sehr unterschiedlich.

In der evangelischen Pauluskirche in Kaufering werden künftig zwei Frauen ehrenamtlich einige Gottesdienste leiten. Corinna Kuschel und Kerstin Schuler haben im Rahmen eines Gottesdienstes das Prädikantenamt übernommen. Es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Frauen, deren Weg dorthin allerdings kaum unterschiedlicher sein könnte. Unsere Redaktion hat sich mit ihnen über ihre Motivation, ihre Herausforderungen und Erwartungen unterhalten.

Religion habe in ihrem Leben viele Jahre keine große Rolle gespielt, sagt Kerstin Schuler. "Ich bin eigentlich nur an Ostern und Weihnachten in die Kirche gegangen", so die Mutter von drei Kindern. Sie stammt aus einem Ort zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven am Jadebusen. "In der Schule hieß es immer, Geisteswissenschaften seien nichts für mich. Dass das nicht stimmt, habe ich hier in Kaufering erst gemerkt", erinnert sie sich. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Energieelektronikerin, wie auch ihre Mitstreiterin Corinna Kuschel, und schloss ein Studium der Elektrotechnik an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

