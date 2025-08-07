Monte-Schüler feiern ihren Abschluss mit dem Motto „Nacht in Venedig“

Die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse der Montessori-Schule Kaufering sind in Feierlaune. Nach langer Vorbereitung und vielen Prüfungen freuen sich die Absolventen und ihre Lehrkräfte über die tollen Ergebnisse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Oberstufe, die dieses Jahr an der Montessori-Schule mit einem neuen Konzept an den Start gegangen ist, fühlt sich in der Umsetzung bestätigt. Durch die Öffnung der Klassenzimmer und die Mischung der bestehenden Klasse zu einer gemeinsamen Oberstufe, wurde demnach das gemeinsame Lernen gestärkt. „Unterstützt von einer digitalen Lernplattform, die organisch über das Jahr gewachsen ist, konnte sich mit der Unterstützung der Lehrkräfte jeder Schüler und jede Schülerin individuell dort ansetzen, wo sie Bedarf gesehen haben“, berichten die Schülerinnen und Schüler.

Montessori-Schüler erreichen zweimal die Note 1,0

Insgesamt 64 Teilnehmende stellten sich den Prüfungen in den relevanten Schulfächern wie Deutsch, Englisch oder Mathematik. Diese fanden zum Teil an der Montessori-Schule sowie an der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal und der Grund- und Mittelschule Weil statt.

Zwei der 64 Schüler konnten den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, 29 den Qualifizierten Abschluss und 33 den Mittleren Schulabschluss erreichen. Von den 33 Zehntklässlern haben ohne Ausnahme alle die Prüfung zum Mittleren Schulabschluss der Mittelschule (MSA) bestanden. Die Zugangsberechtigung für die Fachoberschule erreichten 21 Schüler. Der Durchschnitt bei den Zehntklässlern liegt bei überragenden 2,04. 16 Mal erteilten die Prüfer eine Eins vor dem Komma, das beste Ergebnis ist einmal 1,00. Beim Qualifizierenden Mittelschulabschluss liegt der Schnitt bei 2,08. 14 Abschlüsse wurden besser als 2,0 bewertet und das beste Ergebnis ist zweimal die Traumnote 1,0.

Was ist Montessori-Pädagogik? Namensgeberin ist die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870–1952). Ihre Ideen werden heutzutage weltweit in vielen Kindergärten und Schulen angewendet. Die Montessori-Pädagogik basiert auf der Idee, dass Kinder von Natur aus neugierig sind und am besten lernen, wenn sie selbstständig entdecken dürfen. Nach dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ begleiten Erwachsene das Kind, statt es zu belehren. In einer vorbereiteten Umgebung wählen Kinder frei aus, womit sie sich beschäftigen – oft mit speziellen Montessori-Materialien, die das Lernen über die Sinne ermöglichen. Es gibt gemischte Altersgruppen, sodass Kinder auch voneinander lernen. Ziel ist es, Selbstständigkeit, Konzentration und Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Die Lernfelder der Montessori-Pädagogik sind: Übungen des täglichen Lebens, Sinnesmaterial, Sprache, Mathematik und Kosmische Erziehung – damit ist ein ganzheitlicher Zugang zu Natur, Mensch und Universum, der Zusammenhänge erklärt und zum Staunen anregt. (AZ)

Die erfolgreichen Abschlüsse wurden bei einer festlichen Zeugnisverleihung unter dem Motto „Nacht in Venedig“ gefeiert. Dazu hatten die Schüler die Aula mit Blumen und Masken und Papierschiffchen geschmückt sowie einen roten Teppich ausgerollt. So genossen die Absolventen bei selbst ausgewählten und eingespielten Songs ihren Gang zum Podium, auf dem ihre Lehrkräfte ihnen die Zeugnisse überreichten.

Eine besondere Ehrung durch den stellvertretenden Schulleiter Tobias Rösner kam den Familien zuteil, deren Kinder seit der 1. Klasse die Schulgemeinschaft bereichert hatten und nun auch das letzte Kind erfolgreich die Schule abgeschlossen haben.

Am Abend trafen sich alle Schüler mit Eltern und Verwandten in der schuleigenen Sporthalle und feierten ein ausgelassenes und fröhliches Fest bis in die Nacht hinein. (AZ)