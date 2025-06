Keine Blaualgen im Ammersee: Die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis ist „ausgezeichnet“

Rechtzeitig zum Beginn der Badesaison 2025 hat das Gesundheitsamt des Landkreises Landsberg die Wasserqualität der natürlichen Badegewässer überprüft. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts sind die Ergebnisse durchweg erfreulich: Alle kontrollierten Badestellen im Landkreis weisen demnach derzeit eine ausgezeichnete Wasserqualität auf.

Grundlage der Überprüfung ist die Bayerische Badegewässerverordnung. Im Mittelpunkt steht dabei die bakteriologische Untersuchung der Wasserproben. Zusätzlich werden laut der Pressemitteilung auch anderweitige Verunreinigungen wie teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder sonstiger Abfall erfasst. Auf Basis der aktuellen Vorsaisonproben steht einem ungetrübten Badespaß nichts im Wege, heißt es vom Landratsamt.

Mehrere Badestellen im Kreis Landsberg werden regelmäßig überprüft

Neben den fünf EU-Badestellen am Westufer des Ammersees werden vom 15. Mai bis 15. September auch 13 weitere Badestellen im gesamten Landkreis regelmäßig kontrolliert. Dazu zählen:

Lechstaustufe 20 bei Scheuring

Auensee bei Prittriching

Penzinger Baggersee

Baggersee Geltendorf

Badeweiher Stadl/Vilgertshofen

Dorfweiher Reichling

Lechbadestelle bei Kinsau

Windachspeicher bei Finning

Engelsrieder See bei Rott

Ammersee bei Dießen (Campingplatz St. Alban)

Ammersee in Schondorf (Gemeindebad)

Baggersee Obermeitingen

Baggersee Hurlach

Diese Badestellen werden alle vier Wochen bakteriologisch untersucht. Neben den routinemäßigen Kontrollen führt das Gesundheitsamt bei Bedarf auch außerplanmäßige und anlassbezogene Untersuchungen durch. „Wir freuen uns sehr über die hervorragenden Wasserwerte zum Start in die diesjährige Badesaison“, sagt Dr. Birgit Brünesholz, Leiterin des Gesundheitsamts. „Die Ergebnisse bestätigen, dass unsere Badegewässer in einem sehr guten Zustand sind – eine wichtige Voraussetzung für unbeschwerte Sommertage im Landkreis.“

Landsberger Gesundheitsamt hat keine Blaualgen im Ammersee vorgefunden

In diesem Zuge räumt das Landsberger Gesundheitsamt auch mit einem Gerücht auf. Die Behörde teilt mit, dass es, entgegen anderslautenden Meldungen in diversen sozialen Medien und privaten Chatgruppen, aktuell an den EU-Badestellen des Ammersees keinen Nachweis von Cyanobaktieren (Blaualgen) gibt. Demnach wurde die Wasserqualität in den Vorsaisonproben und der ersten Saisonprobe als „ausgezeichnet“ bewertet, ebenso war eine am 17. Juni entnommene Wasserprobe zwischen Eching und Schondorf unauffällig.

Die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse sowie weiterführende Informationen zur Bewertung der Badegewässerqualität sind auf der Internetseite des Landratsamts Landsberg abrufbar. (AZ)