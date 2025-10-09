Stadttheater Landsberg: Karamellbonbons statt Blut

Da war das Landsberger Stadttheater rappelvoll mit den allerjüngsten Zuschauern im Kindergarten- und Grundschulalter: Das Musical „Draculina“ stand auf dem Programm, eine Produktion von „Unser Theater“ Schwabhausen aus der Feder der erst 20-jährigen Landsbergerin Alva Cecilia Winter, mit der Musik von Florian Volkmann.

Beim ersten Song, in dem die Familienmitglieder vorgestellt werden, kann man den Text leider kaum verstehen, doch Sprache und Sprechgesang versteht man später dann doch gut. Die Vampirfamilie versammelt sich vor dem abendlichen Ausschwärmen, bei dem die Opfer heimgesucht werden. Für die Hauptfigur Draculina (Leonie Berger) ist es das erste Mal, dass sie allein unterwegs ist, und sie hat ziemlich Angst. Prompt wacht das Mädchen (Mira Jäger) auf, das sie im Schlaf beißen will, und wehrt sich. Der Tanz der beiden, bei dem sie umeinander herumwirbeln, spiegelt die Kampfsituation wunderbar wider. Aber dann werden die beiden doch Freundinnen, und Draculina probiert Spaghetti mit Tomatensoße, was ihr viel besser schmeckt als nur immer Blut. Ihre helle Begeisterung vermittelt sie dem Publikum mit ihrem mitreißenden Song „Das Beste auf der Welt“. Auch der Kampf-Tanz zwischen Draculo (Emmanuel Musa Luka) und Drakaya, der militanten Veganerin (Ladina Taudien), beeindruckt durch seine geschmeidige Akrobatik.

Das Bühnenbild im Landsberger Stadttheater ist kreativ und originell

Das Bühnenbild von Cosima Wanda Winter, rollbare Stellwände mit verschiedenen Motiven, ist kreativ und originell gemacht, besonders lustig ist auch ein riesiger Kochtopf, mit dem Oma Sigrid (Kathrin Anna Wagner), Emilia, Matze (Maximilian Schweighart) und Draculina sich rudernd auf den Weg zur Familie Dracula macht – da lachen die Kinder spontan.

Draculina (Leonie Berger) will das schlafende Mädchen (Mira Jäger) beißen. Doch es kommt anders. Foto: Christian Rudnik

Der Star der Vorstellung ist eindeutig Leonie Berger als Draculina. Ihre Bühnenpräsenz, ihr temporeiches Spiel und ihr ausdrucksstarker Gesang holen die Kinder immer wieder zurück zur Handlung, wenn die eine oder andere Länge die jungen Zuschauer unruhig werden lässt. Oma Sigrids Erzählung über ihren Weg zur Kunst des feinen Kochens ist dann doch für manche Kleinen eine Überforderung – auch wenn alles szenisch dargestellt wird.

Eine witzige Anlehnung an einen Dschungelbuch-Klassiker ist zu hören

Eine witzige Anlehnung an den Dschungelbuch-Hit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ ist der Song gegen Ende „Probier doch mal …“, mit dem Draculina ihre Begeisterung für Spaghetti mit Tomaten-Basilikum-Soße ausdrückt. Da lassen sich selbst Draculo und Dramian (Franziska Miederhoff) überreden, zu probieren. Das Fazit dürfte allen kleinen Zuschauern gefallen haben: Alle tanzen und empfehlen mit ihrem Lied, statt Blut sollten doch alle Karamellbonbons essen, und die wurden zum Schluss auch unter das Publikum geworfen.

Die bunte Truppe aus Profis und Laien hat etwas Großartiges auf die Beine gestellt. Die Musik wird ausschließlich live von der Band gespielt und von den Darstellern gesungen, die Lieder werden von originellen, teils fast schon akrobatischen Choreografien begleitet, und die Geschichte ist amüsant und für Kinder gut nachvollziehbar. Eine stimmungsvolle Aufführung mit überschaubarer Handlung, eingängiger Musik, beeindruckenden Choreografien und sympathischen Darstellern, die den Kindern sicher Spaß gemacht hat.