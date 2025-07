Kinderpornografie: 22 Hausdurchsuchungen in Oberbayern

Am heutigen Dienstag fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie unter Federführung der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck statt. Die zu durchsuchenden Objekte verteilten sich auf die Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Dachau. Die Beamtinnen und Beamten wurden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Dachau unterstützt, informiert die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Polizeibeamte beschlagnahmen Handys, Laptops, Tablets bei Tatverdächtigen

In den frühen Morgenstunden konnten 22 Tatverdächtige an ihren Wohnadressen angetroffen und somit die gerichtlich erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen werden. Die Ermittler stellten insgesamt 132 Mobiltelefone, Computer (inklusive Laptops und Tablets) sowie weitere Datenträger beziehungsweise Speichermedien sicher. Die Auswertung dieser Gegenstände dauert an.

Zudem wurden zwei Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild sichergestellt. Die Beschuldigten waren alle männlich und im Alter von 15 bis 87 Jahren.