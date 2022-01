Kinsau/Apfeldorf

vor 2 Min.

Ein neues Restaurant eröffnet in Kinsau

Plus In Kinsau gibt es bald eine neue Gaststätte. Was die bisherigen Pächter des „Goldenen Apfels“ in Apfeldorf dort alles vorhaben.

Von Manuela Schmid

Große Pläne haben Julian Resch und Anna-Maria Baumgartner. Die bisherigen Pächter des „Goldenen Apfels“ in Apfeldorf werden in der Nachbargemeinde Kinsau ihr eigenes Lokal aufmachen: ein Restaurant mit Catering, Kochschule und Gewürzhandel. Mit unserer Redaktion haben sie über die Pläne gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen