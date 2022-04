Auerbergland statt Leader: Kinsau im Kreis Landsberg ein „Einzelgänger“

Plus Kinsau gehört seit sechs Jahren dem gemeindlichen Zusammenschluss Auerbergland an. Als einzige Gemeinde im Kreis Landsberg tritt sie keiner Leader-Gruppe bei. Auch das Dorfgemeinschaftshaus spielt eine Rolle.

Während sich viele Gemeinden im Lechrain jüngst zu einer neuen Leader-Gruppe zusammengeschlossen haben, geht Kinsau andere Wege: Die Gemeinde setzt weiterhin auf die „ILE Auerbergland“. Sie möchte die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortsetzen – aktuell auch bei ihrem Großprojekt Dorfgemeinschaftshaus. Zusammenschlüsse aus mehreren Gemeinden können sehr hilfreich sein, wenn es um die Umsetzung von größeren Projekten und um Fördermöglichkeiten geht. Was dies betrifft, orientiert sich die Gemeinde Kinsau weiterhin Richtung Süden: Sie wird auch in Zukunft im interkommunalen Zusammenschluss „Auerbergland“ bleiben, anstatt sich der neuen Lokalen Aktionsgruppe des westlichen Landkreises Landsberg anzuschließen.