Dreikönigs-Schafkopfturnier in Kinsau

Seit über 40 Jahren organisiert der CSU-Ortsverband Apfeldorf-Kinsau ein Schafkopfturnier zu Dreikönig und so haben schon Generationen an Kartenspielern teilgenommen. Es erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, heuer haben 84 passionierte Schafkopfer aus der ganzen Umgebung die Karten gezückt.

In den 1980er-Jahren fand das Turnier im Apfeldorfer Gasthaus Schwaller statt, dann wechselte man einige Jahre ins Gasthaus Rose. Ab 2007 wurde in der Kinsauer Turnhalle gespielt und heuer fand das beliebte Turnier erstmals im neuen Kinsauer Dorfgemeinschaftshaus statt. In 21 Partien ging es bis nach 23 Uhr um gute und schlechte Punkte. Die Leidenschaft des Kartenspiels wir offensichtlich gern in den Familien weitergegeben, es waren mehrmals Vater und Sohn oder Tochter unter den Teilnehmern. Auch der Frauenanteil steigt, immerhin sieben Spielerinnen wagten sich in die frühere Männerdomäne.

Mit 20 Teilnehmern war Kinsau am stärksten vertreten, gefolgt von 18 Apfeldorfern. Die weiteste Anreise hatte eine Vierergruppe aus Prittriching. Nach vielen interessanten Spielen und sogar drei Touts kam es gegen 23.30 Uhr zur Preisverteilung. Mit 118 Punkten setzte sich Andreas Schott aus Landsberg an die Spitze, nur zwei Punkte weniger hatte Hans-Walter Mader aus Reichling. Den dritten Platz sicherte sich Stefan Geiger aus Kinsau mit 88 Punkten. Gar kein Glück mit seinen Karten hatte an diesem Abend Christian Erner aus Lechbruck, er bekam für seine minus 126 Punkte den „Schneiderpreis“. Der CSU-Ortsverband Apfeldorf-Kinsau hatte für den Erstplatzierten 250 Euro Preisgeld ausgelobt, gefolgt von 150 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz. Auch alle weiteren 40 Spieler mit „Guten“ erhielten ansehnliche Sachpreise.

Im neuen Kinsauer Dorfgemeinschaftshaus spielten 21 Partien um gute und schlechte Punkte, darunter auch Bürgermeister Marco Dollinger (am Tisch unten Mitte). Foto: Rosi Geiger

