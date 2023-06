Kinsau

Einsatzkräfte üben in Kinsau den Ernstfall

Plus Bei einer Großübung wird der Einsturz der Kinsauer Mehrzweckhalle simuliert. Die Feuerwehren sind mit ihrer Leistung zufrieden.

Es wäre ein absolutes Horrorszenario: Eine Mehrzweckhalle stürzt ein – und mehr als ein Dutzend Menschen werden unter den Trümmern begraben. Dieses schreckliche Unglück wurde in Kinsau am Mittwochabend nachgestellt: In einer groß angelegten Übung mit sieben Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und dem Roten Kreuz mussten 14 Personen gerettet werden, die einen waren verschüttet, die anderen unter verschiedenen Bauteilen eingeklemmt oder vom Einsturz verletzt.

Gegen 18.15 Uhr gingen in mehreren Orten die Feuerwehrsirenen. Sechs Feuerwehren aus dem Landkreis Landsberg sowie die Einsatzkräfte der Stadt Schongau eilten nach Kinsau zum Einsatzort. Dort fanden sie eine „eingestürzte“ Turnhalle mit den verschütteten Opfern vor.

