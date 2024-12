Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Altpapiersortierungsanlage in Kinsau

Am Freitagvormittag, 27. Dezember, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Halle der Altpapiersortierung in Kinsau, direkt an der B17, alarmiert. Der Vorfall führte zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Laut Miriam Glatz von der Kreisbrandinspektion Landsberg begann der Brand gegen 10 Uhr. „Über die Brandursache kann, Stand jetzt, noch keine abschließende Aussage getroffen werden“, teilt Glatz unserer Redaktion mit. Ein Förderband in der Halle soll Feuer gefangen haben, berichtet zudem der Merkur.

Die Löscharbeiten waren am frühen Nachmittag bereits abgeschlossen und der Einsatz für alle Beteiligten beendet. Mehr als 90 Feuerwehrleute aus Kinsau, Epfach, Denklingen, Hohenfurch, Apfeldorf und Schongau sowie Rettungskräfte eilten zur Einsatzstelle, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.