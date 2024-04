Romantische Sonaten der Klavierliteratur im Sophiensaal

Nach langer Zeit der Stille erklingen im Sophiensaal wieder Töne, die unter die Haut gehen. Der Pianist Dimitrij Romanov spielt Beethoven und Schubert.

„Seit langer Zeit hat hier kein Konzert mehr stattgefunden“, erzählte Maria Ostermaier zur Begrüßung den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die dies offensichtlich sehr vermisst hatten. Bei unfreundlichstem Aprilwetter fanden sie den Weg in den Sophiensaal und ließen sich mit zwei bedeutenden Sonaten aus der Klavierliteratur von einem genialen Pianisten auf den Frühling einzustimmen.

Der Pianist verzaubert das Kinsauer Publikum mit zwei Werken

Am Flügel hatte der 1982 in Moskau geborene Dimitrij Romanov Platz genommen, der seine Ausbildung an der dortigen Gnessin-Musikschule erhielt und dessen Talent nach seinem Umzug 1997 am Richard-Strauss-Konservatorium in München gefördert wurde. Später studierte Romanov an der Hochschule für Musik und Theater Komposition und Klavier. Dort und an der Ballettakademie München komponierte der inzwischen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete, erfolgreiche Pianist und Komponist eigene Werke.

Dimitrij Romanov ist Mitglied des für seine hochkarätigen Konzerte bekannten Pianistenclubs, sowie des Tonkünstlerverbandes. Maria Ostermaier, die in Kinsau lebt und an der Freien Waldorfschule München als Heileurythmistin tätig ist, hatte den einfühlsamen Begleiter der Eurythmie-Abschlussklassen dort kennengelernt und so die Verbindung nach Kinsau in den Sophiensaal hergestellt, wo er die ergriffen lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörer mit zwei romantischen Werken von Beethoven und Schubert verzauberte.

Dimitrij Romanov in Kinsau: "Schubert erfordert keine Zugabe“

Romanov eröffnete mit der pianistische Höchstleistungen fordernden Sonate in Fis-Dur op. 78 „À Thérèse“, von Ludwig van Beethoven, die dieser seiner Schülerin Therese von Brunsvick gewidmet hatte. Der Komponist schätzte seine nur zehn Minuten dauernde und aus zwei Sätzen bestehende Sonate mehr, als die populärere „Mondscheinsonate“. Das verspielte Werk zeichnet im ersten Satz ein heiteres, zärtliches, manchmal überschwängliches Bild, mit innigem Gestus in der kurzen viertaktigen Adagio-cantabile Einleitung aus.

Auch im von dynamischen Gegensätzen erfüllten zweiten Satz lotete der Pianist alle Facetten aus. Mit berückend edlem Anschlag und bestechender Technik servierte Dimitrij Romanov die darauf folgende längste Sonate von Franz Schubert, der immer ein wenig im Schatten des großen Meisters Beethoven stand. Schubert, der 31-jährig an Typhus starb, komponierte die träumerisch, melancholische „IV, Sonate fürs Pianoforte allein“, zwei Jahre vor seinem Tod. Die brillante Technik des Pianisten zeigte sich bereits im ersten, fast 20 Minuten dauernden Satz, „Molto moderato cantabile“, des in G-Dur D 894 geschriebenen Stücks.

Romanov, der die rhythmischen Stimmungswechsel mit bewegender Eindringlichkeit in ein pianistisch fulminantes Finale führte, kam bei seiner hochkarätigen Darbietung ohne Notenblätter aus. Für die bewundernswerte Leistung mit einem unglaublichen Fingerrepertoire zollte ihm das Publikum mit großem Beifall Respekt und hoffte dabei ein klein wenig auf eine Zugabe von Dimitrij Romanovs Eigenkompositionen. Doch mit einem souverän, freundlichen „ich habe keine Zugabe vorbereitet und Schubert erfordert auch keine Zugabe“, verabschiedete sich der Pianist, wofür das Publikum nach dem einstündigen Konzert ohne Pause, Verständnis zeigte.