Treffer bei der Spurensicherung: Polizei kennt den Tankstellen-Einbrecher

Ende Januar wird in eine Tankstelle in Kinsau eingebrochen. Die Polizei hat jetzt einen Täter ermittelt und fahndet nach ihm.

In der Nacht auf den 1. Februar ist in eine Tankstelle an der B17 bei Kinsau eingebrochen worden. Die Polizei hat jetzt einen Täter ermittelt und geht davon aus, dass eine weitere Person beteiligt war.

Wie die Polizei meldet, hatten die Täter eine rückwärtige Außenwand gewaltsam geöffnet und mithilfe eines aufgefundenen Schlüssels einen Tresor geöffnet. Daraus wurde eine hohe vierstellige Summe Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Der Täter von Kinsau hat schon mehrere Einbrüche verübt

Die Sachbearbeitung wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Landsberg aufgenommen und entsprechend eine eingehende Spurensicherung durchgeführt. Deren Auswertung erbrachte nun einen Personentreffer mit einem 33-jährigen Rumänen. Der durchreisende Täter ist laut Polizei bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten. Nach ihm wird jetzt gefahndet. Nach Spurenlage war eine weitere Person am Einbruch beteiligt, von der aktuell jedoch noch nichts bekannt ist. (AZ)

