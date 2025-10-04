Klara Wasener kombiniert beim Bilderrätsel richtig und gewinnt 1000 Euro

Klara Wasener aus Landsberg hat am Samstag beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Sie kann sich über 1000 Euro für das richtige Lösungswort für das Rätselfoto in der Feiertagsausgabe freuen. Es zeigte einen Esel, dessen Bauch und Rücken mit einem Drahtesel umwickelt waren. Klara Wasener dachte zunächst an einen „Packesel“. Aber ihr Mann habe sie dann auf die ganz richtige Spur gebracht, indem er sagte, es könnte doch ein „Drahtesel“ gemeint sein, erzählt die glückliche Gewinnerin.

„Drahtesel“ war dann tatsächlich nicht nur das richtige Lösungswort, das Klara Wasener bei der Gewinn-Hotline nannte, sie hatte auch noch das nötige Quäntchen Glück und wurde als Gewinnerin gezogen. Bei unserem Bilderrätsel mache sie seit Jahren regelmäßig mit, erzählt die 76-jährige gebürtige Triererin, die seit 1973 nach der Heirat mit ihrem Mann, der aus Landsberg stammt, in der Stadt am Lech lebt. Beide haben sich übrigens einst bei einem Urlaub in Alassio in Italien kennengelernt.

Der Sohn von Klara Wasener darf sich über einen Zuschuss für die Haussanierung freuen

Was Klara Wasener mit dem Geld machen wird, ist schon weitgehend klar. „Unser Sohn hat das Haus meiner Schwiegereltern übernommen“, erzählt sie. Und da es an dem Haus einiges zu sanieren gibt, habe sie ihm versprochen, aus einem möglichen Bilderrätsel-Gewinn einen Zuschuss zu bezahlen.

Ihr Glück hat Klara Wasener auch in jüngeren Jahren immer mal wieder versucht - unter anderem im Rahmen einer Lotto-Tippgemeinschaft, damals, als sie noch bei der Sparkasse in Trier arbeitete. Einmal mal aber war sie richtig froh, kein Glück gehabt zu haben. Als die damaligen Bank-Lehrlinge in Mainz auf einem Lehrgang waren, sollte sie den Tippschein in der Annahmestelle abgeben - und kam abends prompt zu spät. „Ich habe Blut und Wasser geschwitzt“, erinnert sie sich an die im Fernsehen übertragene Ziehung der Lottozahlen - und Gott sei Dank war auf dem nicht abgegebenen Lottoschein keine einzige Zahl richtig getippt.