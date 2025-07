Spendentour auf dem Rad: Pitzlinger sammelt über 4000 Euro für kranke Kinder

Als Klaus-Peter Leinauer sich auf sein Gravelbike schwingt, weiß er: Diese Reise wird mehr als nur ein sportliches Abenteuer. Er will nicht einfach Urlaub machen, er will etwas bewegen. Sein Ziel: eine Fahrradtour mit mindestens 1000 Kilometer und 7500 Höhenmetern und dabei Spenden sammeln. Und so startete der 54-Jährige aus Pitzling ein Projekt, das ihm alles abverlangt und anderen Menschen Hoffnung schenkt. Am Ende stehen sogar 1160 Kilometer und 9400 Höhenmeter auf dem Tacho und 4380 Euro Spenden für den Bunten Kreis Augsburg, der sich um Familien mit schwer kranken Kindern kümmert.

Niklas Bailer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pitzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis