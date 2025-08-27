Kleinkind schließt sich selbst in einem Auto ein

In eine missliche Lage brachte sich ein eineinhalbjähriges Kind. Am Dienstagnachmittag rief die 31-jährige Mutter bei der Polizeiinspektion Weilheim an und teilte mit, dass sich ihre Tochter in Oderding bei Weilheim im Fahrzeug eingeschlossen hat und sie das Fahrzeug nicht mehr öffnen kann.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass sich das Kind im Kindersitz befand und selbst mit der Fernbedienung das Fahrzeug verriegelt hatte. Den Ersatzschlüssel hatte der Vater bei sich. Dieser war jedoch nicht vor Ort, um das Fahrzeug entriegeln zu können.

Da das Kleinkind stark weinte und auch aufgrund der steigenden Temperatur bereits einen geröteten Kopf hatte, entschlossen sich die Beamten mit Einverständnis der Mutter, die Seitenscheibe des Fahrzeugs einzuschlagen, um so das Kind aus dem Fahrzeug zu befreien. Kurze Zeit später konnte die Mutter ihr Kind aus dem Wagen holen und beruhigen. (AZ)