Aktivisten planen Klimademo bei der Langen Kunstnacht in Landsberg

Eine Klimademo wird am Samstag, 20. September, bei der Langen Kunstnacht in Landsberg stattfinden. Dieser Samstag ist nämlich der globale Klimastreik-Tag. 50 bis 80 Personen sollen laut Organisator und Klimaaktivist Chris Baier in der Landsberger Altstadt für den Klimaschutz demonstrieren. Mit dabei soll ein aufblasbarer Bohrturm sein – eine Anspielung auf die Probebohrung nach Erdgas in Reichling. Die Kunstnacht wollen die Aktivisten jedoch nicht stören.

Laut Baier wird es keine lautstarke Demo werden. Stattdessen wolle man sich an die Kunstnacht anpassen und womöglich etwas Musik spielen. Das neu gegründete Bündnis, welches aus verschiedenen Klimaschutzorganisationen zwischen Lech und Ammersee besteht, wird sich von 15 bis 17 Uhr auf dem Hauptplatz versammeln. Danach zieht die Gruppe weiter auf die Wiese gegenüber des Landsberger Postgebäudes, wo die Aktivisten voraussichtlich bis 22 Uhr mit einem Infostand vor Ort sein werden. (diba)