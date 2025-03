Bund Naturschutz gründet Ortsgruppe in Landsberg

In der Vergangenheit haben mehrere Mitglieder den Landsberger Klimaschutzbeirat verlassen. Als Gründe nannten sie unter anderem fehlende Fortschritte und fehlende Transparenz. Im Juli wurden im Stadtrat schließlich einige Neuerungen für den Beirat beschlossen, der nun öffentlich tagt. In der jüngsten Sitzung stand die angestrebte Gründung einer Ortsgruppe des Bund Naturschutz auf der Tagesordnung.

Die Kreisgruppe des Verbands ist zwar auch in der Stadt sehr aktiv. Eine Ortsgruppe gibt es bislang allerdings nicht, was sich zeitnah ändern soll. Entsprechende Pläne stellten Michael Ruprecht und Anna Schlusche vor. Demnach soll die offizielle Gründung im Rahmen einer Versammlung am Montag, 24. März, erfolgen und es sind auch schon die ersten Projekte ins Auge gefasst. So ist in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband eine Vogelschutzhecke am Reischer Talweg geplant. Außerdem möchte sich die Bund-Ortsgruppe für die ökologische Aufwertung des Wiesbachs bei Ellighofen einsetzen, wobei auch der Hochwasserschutz im Fokus steht. Bei einem Treffen mit Landsbergs Stadtbaumeisterin Annegret Michler war die mögliche Erstellung eines Baumentwicklungsplans eines der besprochenen Themen.

Klimaschutzbeirat befasst sich mit energiepolitischem Arbeitsprogramm

In der Sitzung des Klimaschutzbeirats wurde zudem das Bauprojekt auf dem Grundstück des ehemaligen Kratzerkellers vorgestellt. Dort sollen Wohnungen und ein Gastronomiebetrieb entstehen. Peter Satzger, Vorsitzender der Bund-Kreisgruppe, bedauerte, dass einige prägende Kastanienbäume verschwinden würden. Generell gäbe es viele alte Bäume im Stadtgebiet, die gefährdet seien. „Wenn sie ersetzt werden, dauert es 50 bis 100 Jahre, bis sie wieder die Qualität haben“, sagte Satzger. Informiert wurde über den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanung, aus der ersichtlich werden soll, wo und wann später mögliche Wärmenetze entstehen könnten. Laut Zweitem Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) handelt es sich bei der Wärmeplanung um einen Status quo. „Wir müssen es uns alle paar Jahre anschauen. Es kann sich etwas tun, was wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben.“

Beim Tagesordnungspunkt „energiepolitisches Arbeitsprogramm“ wählte der Klimaschutzbeirat fünf Maßnahmen aus und empfahl diese dem Stadtrat. Am meisten Stimmen gab es für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, gefolgt von einem Leitbild für zukunftsgerechte Baugebiete und der Erstellung einer Gebäudestrategie. Außerdem sprachen sich die Mitglieder für ein Niederschlagswassermanagement und ein jährliches Klimaschutzbudget aus. Neben Moritz Hartmann nahm als Mitglied des Stadtrats Ulrike Gömmer (Grüne) an der Sitzung teil. Dem Klimaschutzbeirat gehören zudem Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der Stadtwerke Landsberg und von Organisationen und Vereinen an. In der kommenden Sitzung wird auch der Landsberger Jugendbeirat mitdiskutieren.