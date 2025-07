Finanzierung des Klinik-Neubaus in Landsberg in Etappen

Das Landsberger Klinikum soll in den nächsten Jahren zu einem modernen Gesundheitscampus werden. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist ein Funktionsneubau im bisherigen Patientengarten, in dem unter anderem die Notaufnahme und der OP-Bereich Platz finden sollen. Die Kosten werden derzeit auf rund 127 Millionen Euro geschätzt. Davon hat die Regierung von Oberbayern knapp 90 Millionen Euro als förderfähige Kosten anerkannt. Doch die werden nicht auf einmal fließen.

Maik Tomuschat, der kaufmännische Leiter am Klinikum, informierte in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses über den aktuellen Stand der Planungen und der Finanzierung. Wie er sagte, habe sich die Regierung von Oberbayern für eine Aufspaltung der Maßnahme in zwei Bauabschnitte entschieden. Für den ersten Abschnitt (Notaufnahme) habe der bayerische Ministerrat Anfang Juli beschlossen, einen Betrag von 58,3 Millionen Euro in das bayerische Krankenhausbauprogramm 2029 aufzunehmen. In das Programm noch nicht aufgenommen, ist der zweite Abschnitt (OP-Bereich), der rund 46,5 Millionen Euro kosten soll und für den die Regierung 31,5 Millionen Euro als förderfähige Kosten anerkannt hat.

Der Eigenanteil des Landkreises Landsberg liegt aktuell bei 37,2 Millionen Euro

Aktuell beläuft sich der Eigenanteil des Landkreises an den Kosten für den Funktionsneubau laut Maik Tomuschat auf rund 37,2 Millionen Euro. Der Verwaltungsrat des Klinikums habe sich bereits Ende April einstimmig für die Umsetzung des Projekts ausgesprochen und den Kreisgremien empfohlen, den Eigenanteil an der Finanzierung zu übernehmen. Auch im Kreisausschuss wurde dieser Beschluss ohne Gegenstimme gefasst, allerdings wurde noch darüber diskutiert, ob der Landkreis eine Zwischenfinanzierung für den zweiten Bauabschnitt übernehmen kann.

Denn gebaut werden müssten die beiden Bauabschnitte parallel, die Aufteilung des Funktionsneubaus in einen Ost- und einen Westteil sei rein finanziell zu sehen. Als voraussichtlich Baubeginn nannte Maik Tomuschat Januar 2027, die Inbetriebnahme sei für Januar 2029 vorgesehen. Dass auch der zweite Abschnitt bezuschusst wird, daran zweifelte im Kreisausschuss niemand. Tomuschat empfahl aber eine Zwischenfinanzierung durch den Landkreis.

„Wir als Landkreis können uns das leisten“

„Es war von Anfang an klar, dass wir die 90 Millionen Euro nicht auf einmal bekommen“, sagte Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Thomas Eichinger (CSU). Die Finanzierung sei alternativlos. Die finanzielle Beteiligung des Landkreises in Höhe von rund 40 Millionen Euro sei vertretbar, „für das, was wir bekommen“. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) stimmte Eichinger zu: „Wir als Landkreis können uns das leisten.“