Diese Frauen sind in Dienhausen in einer Männerdomäne erfolgreich

Den Medientrubel, den sie in letzter Zeit erlebten, haben die Frauen von der Kfz-Werkstatt Kettner in Dienhausen nicht erwartet. Sogar ein Fernsehteam vom Bayerischen Rundfunk kam vor einigen Wochen vorbei, um über den Betrieb zu berichten. Der Grund für das rege Interesse: Die Werkstatt wird komplett von Frauen geführt. Egal ob Reparatur, Verkauf oder Buchhaltung, das Team von Kfz-Kettner ist weiblich – und das fällt in der Männerdomäne auf. Die Geschäftsführerinnen erzählen, wie es dazu kam und wieso die Suche nach männlichen Kollegen manchmal schwierig ist.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dienhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis