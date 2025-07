Gegen die Hitze: Kneippen statt Kneipe

Die Freude über Hitze-Frei war früher, heute gibt es: Hitzesorgen. Die hohen Temperaturen rauben einem den Schlaf, erschweren sportliche Betätigung und sind generell schlicht Plattmacher. Freude gibt es dort, wo Wasser Abkühlung bringt – das ist im Landkreis Landsberg zum Glück nicht rar gesät. Neben Lech, Ammersee und Co. gibt es mehrere Kneipp-Anlagen, die eine willkommene Abkühlung bieten. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, sich gegen die Hitze zu wappnen.

Kaltes Wasser tut bei Hitze nicht immer gut

Das Wassertreten soll den Kreislauf anregen und beim Einschlafen helfen. Laut dem Unternehmen Kneipp stärkt der gesteigerte Blutfluss außerdem die Venen und beugt somit Krampfadern vor. Selbstredend: das kalte Wasser kühlt ab. Aber Vorsicht – Abkühlung ist bei Hitze nicht immer gut. Eine kalte Dusche zum Beispiel ist zwar kurzzeitig angenehm, führt letztlich jedoch zu verstärktem Schwitzen und belastet den Kreislauf. Daheim sollte also lieber lauwarm geduscht werden.

Mit am wichtigsten ist es, ausreichend zu trinken, etwa zwei bis drei Liter pro Tag. Besonders gut ist Wasser oder eine Saftschorle. Die Finger lassen sollte man erst recht an heißen Sommertagen von Alkohol. Da der Körper mehr Flüssigkeit verliert, verträgt man den Alkohol schlechter und trocknet den Körper zusätzlich aus. Also lieber ab zum Kneippen statt zur Kneipe.