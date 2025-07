Unbekannter schlägt 19-Jährigen bei der Reggae Night in Prittriching ins Gesicht

Eine körperliche Auseinandersetzung gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.45 Uhr bei der Reggae Nacht in Prittriching. Ein bislang unbekannter Täter nahm laut Polizei einen 19-Jährigen in den Schwitzkasten und schlug ihm danach mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 08191 9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

