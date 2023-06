11.000 Besucher beim Puls Open Air: Weniger ist mehr

Plus Mehr Besucher bedeuten nicht immer den größeren Erfolg. Die Veranstalter des Puls Open Air Festivals haben richtig gehandelt, als sie die Ticketanzahl beschränkt haben.

Nach dem Planungs-Fiasko vom vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen auf dem Puls Open Air mit allen Neuerungen einen guten Schritt gemacht. Insbesondere damit, das Festival größer zu machen, aber nicht an der Besucherzahl zu drehen, obwohl die Fläche es ausgehalten hätte.

Wacken, Southside, Rock am Ring. Es liegt in der Gewohnheit der Branche, alles größer und besser machen zu wollen. Oder dass größer, also mehr Besucherinnen und Besucher, auch besser bedeutet. Für Musikfans, die sich nichts aus Massen von 80.000 Menschen machen, ist das kein Problem. Es steuert vielleicht sogar etwas zu der Stimmung bei.

