2G-Regel im Einzelhandel: Alles eine Sache der Gewöhnung

Plus Im Landsberger Einzelhandel gilt die 2G-Regel. Um die Händlerinnen und Händler zu unterstützen, sollten alle die die Möglichkeit dazu haben, weiterhin vor Ort einkaufen, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Das befürchtete 2G-Kontrollchaos am Adventswochenende blieb aus. Aber die Händlerinnen und Händler in Landsberg klagen nach wie vor über Umsatzrückgänge. Die Kauflaune liegt trotz Vorweihnachtszeit bei gefühlt null. Die aktuelle 2G-Regel im Handel hebt keinesfalls die Stimmung. Die einen dürfen nicht in gewisse Läden, weil sie keinen Impfschutz nachweisen können, und die anderen wollen anscheinend nicht, weil der Aufwand zu groß erscheint.

