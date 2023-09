Haustier verlangt Verantwortung – also ab in die Hundehalterschule!

Plus Dass viele Hunde entlaufen, die gerade erst adoptiert wurden, spricht für sich, sagt unsere LT-Redakteurin Lisa Gilz. Liebe und Zuneigung ersetzen nicht Verantwortung und Wissen.

Vielleicht liegt es daran, dass auf Social Media Tieradoptionsgeschichten romantisiert werden. Oder vielleicht daran, dass der Wunsch nach einem vierbeinigen Begleiter so groß ist, dass einige eigene Mängel in den Hintergrund rutschen. So schön die Vorstellung ist, dass allein Liebe und Zuneigung ausreichen, um ein Haustier aufzunehmen – es entspricht nicht der Realität.

Ein Haustier zu haben, bedeutet auch die notwendige Verantwortung mitzubringen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

Ein Haustier bedeutet Verantwortung

Es gibt keinen mütterlichen Instinkt, der plötzlich einsetzt und Tierhaltern genau sagt, was sie tun müssen oder wie sie ihr Tier zu behandeln haben. Vieles kommt mit Erfahrung und mit der Verantwortung, sich im Vorfeld mit dem Thema auseinanderzusetzen. Besonders dann, wenn es sich zum Beispiel um gerettete Straßenhunde handelt, die schon einiges in ihrem Leben durchgemacht haben. Die Menge an Informationen ist durch das Internet keine Grenzen gesetzt.

