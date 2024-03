Abschied vom Urbanen Leben in Landsberg

Plus Jetzt muss auch die Kita der Wohnbebauung weichen. Was ist noch übrig von einem vielfältigen neuen Stadtviertel?

"Abwechslungsreiche Architektur, vielseitige Wohnangebote, neue Arbeitswelten, Kulturangebote, smarte Features, Gemeinschaftsflächen und nachhaltige Mobilitätslösungen – Landsbergs neue Seite Am Papierbach ist für seine Bewohner*innen und Besucher*innen ein vielfältiger, urbaner Stadtteil und für Landsberg ein zukunftsweisender Impulsgeber." Mit diesen Worten wirbt die Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) auf ihrer Internetseite für das neue Stadtviertel auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik. Doch was ist davon noch übrig? Neue Arbeitswelten? Bislang steht der Großteil der Gewerbeflächen leer. Nahversorgung? Noch immer wird ein Nutzer der großzügigen Flächen gesucht, in denen eigentlich ein Supermarkt Platz finden sollte. Das Interesse ist erschreckend gering.

Den Kulturbetrieb soll die Stadt Landsberg übernehmen

Kulturangebote? Ja, leer stehende Gewerberäume werden aktuell für Ausstellungen und ähnlichem genutzt, der große Wurf, ein Kulturbau, wird aber wohl nicht verwirklicht. Weil der Hotelbetreiber den Kulturbetrieb nicht übernehmen möchte, nimmt die APE die Stadt in die Pflicht. Doch die wird diese Aufgabe wohl nicht übernehmen.

