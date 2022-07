Ärger im Stadtrat: Vertagung ist verständlich

Plus Die Entscheidung über die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft in Landsberg wird vom Stadtrat vertagt. Eine richtige Entscheidung, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft ist eine überaus wichtige Entscheidung für die Stadt. Es ist gut und richtig, dass Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) das Thema Wohnraum ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt hat. Zuletzt waren in den Haushaltsberatungen des Stadtrats ja sogar die teils dringend notwendigen Sanierungen etlicher städtischer Wohnungen immer wieder geschoben worden.