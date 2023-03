Alte Wache: In Sachen Kultur ist die Stadt Landsberg gefordert

Plus In Sachen Kultur war in Landsberg viel geboten. Jetzt könnte ein neuer Kulturraum an der Alten Wache entstehen. Eine gute Idee.

Meist wird in Sachen Kultur zuerst gespart, heißt es immer wieder von Kulturschaffenden, und so ist auch das Budget, das die Stadt Landsberg in diesen Bereich steckt, nicht gerade gestiegen. Diskutiert wird das meist eher intern und so wartet man weiter auf den Umbau vom Stadtmuseum und sieht zu, wie immer mehr Kulturschaffende aus Landsberg abwandern oder in den Nachbarlandkreisen Veranstaltungen machen. Mit Wolfgang Hauck von den Stelzern gab es nie ein sehr harmonisches Verhältnis, obwohl er äußerst erfolgreich Kunstprojekte umsetzte. Die Landsberger Kultainer stehen jetzt vor dem Bahnpark in Augsburg. Tom Bohns Independent Filmfestival Snowdance ist nun in Essen zu Hause und in Landsberg wartet man auf neue Innovationen und Ideen.

