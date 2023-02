Altenpflege-Projekte in Egling sind große Chance für den Norden des Landkreises

Plus In Egling wollen zwei Investoren groß im Bereich der Altenpflege investieren. Das ist eine gute Nachricht – wenn es richtig umgesetzt wird.

Wer im nördlichen Landkreis Landsberg lebt und einen Platz in einem Pflegeheim oder einer Tagespflege benötigt, hat vor der eigenen Haustür bislang wenig gute Karten. Hinzu kommt, dass die bestehenden Pflegeeinrichtungen ausgelastet sind und die Personalrekrutierung schwierig ist. Seit Jahren gibt es Bestrebungen, die Situation zu verbessern. Lange ohne großen Erfolg und nun gibt es zwei Investoren, die in Egling große Projekte umsetzen wollen.