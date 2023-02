Alter Charme und neue Bedürfnisse in der Seeanlage

Plus Die Neugestaltung der Seeanlage in Schondorf dürfte politisch und rechtlich eine große Herausforderung werden, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Wer sich an den heftig geführten Streit um den Bau eines Bootshauses für den Ruderclub in der Schondorfer Seeanlage im Jahr 2009 erinnert, der ahnt, dass eine mögliche Umgestaltung der Promenade politischen Sprengstoff bergen kann. Vielleicht wurde deshalb bei der Präsentation der preisgekrönten Entwürfe aus dem Ideen- und Realisierungswettbewerb der Ball ziemlich flach gehalten, als der Begriff Bootshaus eigentlich nur einmal ganz beiläufig fiel.