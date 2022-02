Altersbegrenzung am Lechstrand ist im Moment leider alternativlos

Plus Der Lechstrand steht im Landsberger Stadtrat mal wieder im Mittelpunkt der Diskussionen. Mit den Konsequenzen des rechtlichen Gutachtens müssen die Stadt und Badegänger akzeptieren, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Einen Lechstrand ganz ohne Schilderwüste, Absperrungen und Regeln, den wird es in Landsberg wohl nicht mehr geben. Das rechtliche Gutachten, das am Mittwoch im Stadtrat präsentiert und diskutiert wurde, zeigt eindrücklich, dass unter der jetzigen Rechtsprechung kein sorgloser Umgang mit der Badestelle möglich ist. Der Vergangenheit nachzutrauern, bringt also nichts, wie es auch manche Stadträte im Plenum betonten. Haftbar für Badeunfälle will verständlicherweise niemand gemacht werden.

